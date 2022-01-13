В МИД не исключили возможность размещения военных баз РФ на Кубе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить или исключить возможность размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияВоенные БазыМИД РФВенесуэлаКуба
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