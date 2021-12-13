Ракеты на Кубе и в Арктике: В Госдуме описали военный ответ США и НАТО
Со стороны НАТО и США ведется подготовка к боевым действиям, и России есть, чем ответить, заявил НСН Юрий Швыткин.
Заявления агрессивно-провокационного характера со стороны стран НАТО не могут оставить Россию равнодушной, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, РФ сейчас принуждают к действиям во благо стран альянса.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 декабря заявил, что отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации. По его словам, отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, РФ может дать военный ответ.
«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - отметил Швыткин.
По его словам, Россия должна укреплять свою обороноспособность и исходить из тех вызовов, которые сегодня следуют в отношении государства.
«Я абсолютно согласен с заявлениями Рябкова, поскольку мы понимаем, что сегодня у границ нашей страны расположена система противоракетной обороны и увеличены учения в десятки раз. Сегодня заявления, в том числе, такого агрессивно-провокационного характера со стороны Польши, со стороны других стран альянса, не могут оставлять нас равнодушными. Безусловно, идет практически подготовка к ведению возможных боевых действий, а также принуждение нашей страны к каким-либо действиям во благо стран альянса, что тоже недопустимо. Мы действуем в интересах своего государства, мы не раз подчеркивали, что готовы к диалогу Россия – НАТО, но учитывая интересы всех стран и нашего государства», - заключил Швыткин.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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