Ракеты на Кубе и в Арктике: В Госдуме описали военный ответ США и НАТО

Заявления агрессивно-провокационного характера со стороны стран НАТО не могут оставить Россию равнодушной, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, РФ сейчас принуждают к действиям во благо стран альянса.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 декабря заявил, что отсутствие реакции НАТО и США на требование России о гарантиях безопасности может привести к новому витку конфронтации. По его словам, отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, РФ может дать военный ответ.