Читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение они высказали в комментариях на сайте издания.

«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — написал пользователь Par Djill59.

В свою очередь комментатор Par VIALARIN заявил, что, пока Макрон продолжает помогать другим странам, «французы страдают». Он задался вопросом, каким будет состояние Франции после пяти лет правления «нормального президента» и десяти лет Макрона.

При этом по мнению Par ORDRE PUBLIC, Макрону стоит оказать эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, а не тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Комментатор считает, что это «пустая трата». Также он призвал прекратить «изображать миллиардеров, которыми мы не являемся».