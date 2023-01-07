Личные амбиции. Макрон раздувает конфликт НАТО и России
Франция поставляет западное оружие Украине, нарушив военное табу. Макрон втягивает НАТО в конфликт с Россией из личных амбиций.
Российский сенатор Совета Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать киевскому режиму БМП AMX-10 RC становится прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений и таким образом втягивает НАТО в конфронтацию с Россией.
Читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение они высказали в комментариях на сайте издания.
«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — написал пользователь Par Djill59.
В свою очередь комментатор Par VIALARIN заявил, что, пока Макрон продолжает помогать другим странам, «французы страдают». Он задался вопросом, каким будет состояние Франции после пяти лет правления «нормального президента» и десяти лет Макрона.
При этом по мнению Par ORDRE PUBLIC, Макрону стоит оказать эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, а не тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Комментатор считает, что это «пустая трата». Также он призвал прекратить «изображать миллиардеров, которыми мы не являемся».
Париж должен прекратить поставки вооружений Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, сообщила в эфире телеканала CNEWS лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.
«Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа», — сказала она.
Она выразила уверенность в том, что Франция должна перестать вооружать Украину. По ее мнению, поставки вооружения Киеву затягивают конфликт вокруг Украины, их нужно прекратить. Ле Пен считает, что Париж не способствует поиску мирного решения конфликта.
Бывший генеральный директор Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин направил ранивший его в Донбассе осколок снаряда послу Франции в РФ Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости.
В письме послу Рогозин напомнил об общении с дипломатом, совместных поездках и с сожалением констатировал, что позиция Франции и НАТО по «выращиванию у наших границ военной угрозы России» обернулась трагедией.
«Официальный Париж предал дело великого [экс-президента Франции, генерала Шарля] Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством», — написал Рогозин.
Экс-глава Роскосмоса сообщил, что получил тяжелое ранение в Донецке и приложил к письму осколок от снаряда, который, по словам Рогозина, был выпущен французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Руководитель «Царских волков» отметил, что фрагмент снаряда пробил его правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке «всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом». При этом из-за выпущенного из французского оружия снаряда погибли двое друзей Рогозина. Он попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Франция при Эммануэле Макроне входит в число лидеров Евросоюза, при этом он пытается сближаться и с Россией, и с США, сказал в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
«Особенность Макрона и личная и политическая – это стремление сидеть на двух стульях. Его любимое выражение: "В то же самое время", есть черное, есть белое, а я – и то, и другое, и левое, и правое. С одной стороны он старается доказать свою непоколебимую верность США в рамках НАТО, он их решительно поддерживал в том же украинском вопросе и в отношении Китая. Вместе с тем Макрон серьезно критиковал США за их ущербную экономическую политику, не выгодную для европейцев», - заключил собеседник НСН.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что фрегат «Адмирал Горшков», который с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО, является «главным подарком к Новому году».
Он напомнил, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью «в 9 Махов», нести любой заряд и преодолевать любую ПРО, а максимальная дальность их применения 1000 км.
По его словам, фрегат с «Цирконами» «приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России» и её союзникам, поэтому ему следует постоять «где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак».
«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заключил политик.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что поставки вооружений Украине странами НАТО быстро приведут к перемирию.
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