Трамп заявил, что его не волнует вопрос смены власти в Иране
15 июня 202608:53
Юлия Савченко
Вопрос смены власти в Иране не является первостепенным для президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам глава Белого дома в интервью Wall Street Journal.
Как отметил Трамп, его «никогда не заботила» смена власти в республике.
«Это уже третье руководство [Ирана], с которым мы имеем дело, и пока что оно наиболее разумное», - заявил политик.
Ранее Трамп сообщил, что соглашение с Тегераном «завершено». Официальная церемония подписания договора между Ираном и США запланирована на 19 июня, пишет 360.ru.
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