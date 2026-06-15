Трамп заявил, что его не волнует вопрос смены власти в Иране

Вопрос смены власти в Иране не является первостепенным для президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам глава Белого дома в интервью Wall Street Journal.

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Как отметил Трамп, его «никогда не заботила» смена власти в республике.

«Это уже третье руководство [Ирана], с которым мы имеем дело, и пока что оно наиболее разумное», - заявил политик.

Ранее Трамп сообщил, что соглашение с Тегераном «завершено». Официальная церемония подписания договора между Ираном и США запланирована на 19 июня, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАИранДональд Трамп

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