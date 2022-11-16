Во Франции призвали прекратить поставки оружия на Украину

Поставки вооружения Киеву затягивают конфликт вокруг Украины, их нужно прекратить, сообщила в эфире радиостанции France Inter лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России

По ее словам, Париж не способствует поиску мирного решения конфликта, поставляя на Украину тяжелое вооружение. «Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей. Чем меньше мы поставляем вооружений, тем быстрее начнутся переговоры», — отметила политик.

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, когда назвал конфликт на Украине причиной экономического кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаФранцияМарин Ле Пен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры