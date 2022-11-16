Во Франции призвали прекратить поставки оружия на Украину

По ее словам, Париж не способствует поиску мирного решения конфликта, поставляя на Украину тяжелое вооружение. «Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей. Чем меньше мы поставляем вооружений, тем быстрее начнутся переговоры», — отметила политик.

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, когда назвал конфликт на Украине причиной экономического кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

