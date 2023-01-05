Ранее Макрон пообещал передать Украине бронетехнику в рамках расширения военной помощи, напоминает RT.

Французы допустили, что Киев получит «одну или две шины» от AMX-10RC, если Макрон «не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет», пишет Ura.ru.Также читатели отмечали, что население Франции страдает, а власти продолжают помогать киевскому режиму.

«Президенту Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов и военную технику на Украину — это пустая трата», — написал один из пользователей.

Кроме того, читатели Le Point отметили, что выделенные Украине средства можно было бы направить на снижение цен на топливо, любые источники энергии, на налоги.

