Каждую третью покупку в России оплатили наличными

До сих пор они уверенно проигрывали банковским картам и смартфонам. Этой весной каждую третью покупку в РФ оплатили «налом», сообщили в «Платформе ОФД». По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 5 п.п. — до 30,2%.

Граждане выбирают наличные деньги из-за перебоев с мобильным интернетом, ростом теневого сектора. Дополнительное влияние оказали изменения в налогообложении для предпринимателей, включая повышение НДС и увеличение расходов на прием безналичных платежей. Также на этот выбор оказало влияние самих граждан, которые стали чаще хранить сбережения «под матрасом».

Одновременно увеличивается и объем наличности в экономике. По данным ЦБ РФ, в апреле он достиг 20 трлн рублей (рост на 14% за год). С начала 2026 года объем наличных в обращении увеличился на 1,2 трлн рублей, что превышает прирост за весь 2025 год.

Чаще всего бумажными деньгами оплачивают автотовары, ремонтные работы и услуги гостиниц. Эксперты считают, что в данных сферах высока доля самозанятых и частных мастеров, а комиссии за эквайринг могут заметно снижать прибыль бизнеса.

По данным регулятора, на 1 мая граждане держали «под матрасами» 17,7 триллиона рублей. По сравнению с началом текущего года, «нала» у россиян стало больше на 584 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

