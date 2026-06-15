Дифференцированную семейную ипотеку введут в России с 1 июля

«По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — заявил депутат. Окончательные параметры программы зависят от кабмина, который определяет правила ее реализации. «Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

