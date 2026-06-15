Дифференцированную семейную ипотеку введут в России с 1 июля

В России дифференцированная по количеству детей семейная ипотека будет введена с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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«По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — заявил депутат. Окончательные параметры программы зависят от кабмина, который определяет правила ее реализации. «Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Конанков / Octagon.Media
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