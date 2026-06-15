Под Тюменью в ДТП с вахтовым автобусом погиб один человек

Вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем в Исетском округе Тюменской области, погиб один человек. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Авария произошла утром 15 июня на 101-м километре федеральной трассы Р-254. По данным МЧС, в автобусе находились два водителя и 19 пассажиров.

«Пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы», - отметили в ведомстве.

Других пострадавших отпустили домой.

Ранее на западе Подмосковья близ Звенигорода столкнулись «КамАЗ» и рейсовый микроавтобус, пишет 360.ru. Погиб один человек, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

