За ночь над Россией сбили 123 украинских беспилотника

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Также БПЛА сбили в Крыму, Московском регионе, Краснодарском крае, над водами Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу, пишет 360.ru.

