За ночь над Россией сбили 123 украинских беспилотника
Российские военные в течение прошедшей ночи ликвидировали над территорией страны более 120 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Также БПЛА сбили в Крыму, Московском регионе, Краснодарском крае, над водами Азовского и Черного морей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу, пишет 360.ru.
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