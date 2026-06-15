Без блокады и санкций: Что Трамп пообещал Ирану за отказ от ядерного оружия
Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном, он поручил снять морскую блокаду и открыть Ормузский пролив, также он поблагодарил за содействие Путина и Си Цзиньпина.
Вашингтон и Тегеран подписали мирное соглашение, заявил глава правительства Пакистана и посредник переговоров Шехбаз Шариф. По его словам, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.
В переговорах между США и Ираном участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Шариф поблагодарил эти страны за посредничество.
ЧТО ПООБЕЩАЛИ
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил заключение сделки и объявил об открытии Ормузского пролива. Он заявил, что полностью снимает ограничения на судоходство и прекращает военно-морскую блокаду.
«Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течёт!», — написал глава Белого дома в Truth.
Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин помогли достигнуть мирной сделки с Ираном.
По данным СМИ, итоговое мирное соглашение состоит из 14 пунктов. Основной из них касается прекращения боевых действий на всех фронтах, но за ним скрываются уступки сторон, пишет иранское агентство Mehr.
Так, Вашингтон пообещал не вмешиваться во внутренние дела Ирана, а также снять блокаду, США выводят войска из районов рядом с Ираном. Также Тегеран получил приостановку санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и полный доступ к финансовым активам, которые тоже были под санкциями. Более того, отмечается, что США и союзники должны представить план по восстановлению Ирана на минимум 300 миллиардов долларов.
Иран в ответ на это подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие.
При этом стороны обязались в срок 60 дней продолжить переговоры, чтобы прийти к окончательному соглашению по ряду вопросов: ядерный вопрос, полное снятие санкций, разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств. Половину этой суммы предоставляется Ирану еще до начала заключительного этапа переговоров.
Таким образом, окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из обсуждения.
Что касается Ормузского пролива, он будет разминирован и открыт в течение 30 дней. В течение 60 дней Иран пообещал не брать плату за проход судов.
УГРОЗА СРЫВА И ИЗРАИЛЬ
Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади подтвердил договоренности. При этом СМИ пишут, что сделка была под угрозой. Президент США Дональд Трамп убедил иранские власти вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту, сообщает Fars.
По данным иранского агентства, американский лидер, чтобы не сорвать переговоры, обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады.
Очевидно, что именно Израиль больше всего недоволен итоговой сделкой сторон.
Соглашение США и Ирана является плохим, сообщает Ynet со ссылкой на одного из израильских чиновников.
По его словам, договоренности между Вашингтоном и Тегераном, даже если дело дойдет до меморандума, долго не продержатся. «Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — указал собеседник издания.
Отмечается, что в Израиле обеспокоены неспособностью оказать влияние на договоренности и нежелание США слышать союзника.
«Цель состоит в том, чтобы купить некоторое спокойствие для всех крупных мероприятий, происходящих в США прямо сейчас», - указал источник.
Речь идет о ЧМ по футболу, мероприятиях в честь 250-летия США 4 июля, дне рождении президента США Дональда Трампа 14 июня.
В соглашении не прописан четкий механизм прекращения Ираном поддержки других сил, включая «Хезболлу», что больше всего напрягает Израиль.
На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается сильное давление внутри страны, пишет The New York Times. Люди не хотят, чтобы он подчинялся Трампу, который «выбивает» выгодные для себя условия, при этом идти против Вашингтона Нетаньяху не может.
До этого Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях новых обстрелов, заявив о возможном отказе в помощи Тель-Авиву.
«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — подчеркнул Трамп.
В Израиле настроены на бескомпромиссный вариант – уничтожение «Хезболлы», но вынуждены прислушиваться к США, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
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