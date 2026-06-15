По данным СМИ, итоговое мирное соглашение состоит из 14 пунктов. Основной из них касается прекращения боевых действий на всех фронтах, но за ним скрываются уступки сторон, пишет иранское агентство Mehr.

Так, Вашингтон пообещал не вмешиваться во внутренние дела Ирана, а также снять блокаду, США выводят войска из районов рядом с Ираном. Также Тегеран получил приостановку санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и полный доступ к финансовым активам, которые тоже были под санкциями. Более того, отмечается, что США и союзники должны представить план по восстановлению Ирана на минимум 300 миллиардов долларов.

Иран в ответ на это подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие.

При этом стороны обязались в срок 60 дней продолжить переговоры, чтобы прийти к окончательному соглашению по ряду вопросов: ядерный вопрос, полное снятие санкций, разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств. Половину этой суммы предоставляется Ирану еще до начала заключительного этапа переговоров.

Таким образом, окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из обсуждения.

Что касается Ормузского пролива, он будет разминирован и открыт в течение 30 дней. В течение 60 дней Иран пообещал не брать плату за проход судов.

УГРОЗА СРЫВА И ИЗРАИЛЬ

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади подтвердил договоренности. При этом СМИ пишут, что сделка была под угрозой. Президент США Дональд Трамп убедил иранские власти вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту, сообщает Fars.

По данным иранского агентства, американский лидер, чтобы не сорвать переговоры, обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады.