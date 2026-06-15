В Тульской области три человека погибли из-за атаки БПЛА

Три человека погибли в результате ночной атаки БПЛА на городской округ Тула Телефонный разговор лидеров России и США продолжался 55 минут В Госдуме заявили, что осенью все российские банки могут быть включены в «белые списки» Роскачество проверит онлайн-кинотеатры Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России