В Тульской области три человека погибли из-за атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали жилой сектор в городском округе Тула, есть жертвы. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев на платформе «Макс».

Дроны ударили по территории региона минувшей ночью. В результате получили различные повреждения несколько частных домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.

«По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», - указал Миляев.

Раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее в деревне Сагутьево Брянской области мирная жительница погибла в результате атаки БПЛА, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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