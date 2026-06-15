После налета БПЛА в Херсонской области вновь повреждены мосты

Средства ПВО за неделю сбили около 4200 украинских БПЛА над территорией России Специалисты возобновили работы по ликвидации последствий хлопка газа и пожара в жилом доме в Самаре Дональд Трамп заявил о завершении американской морской блокады Ирана Более 242 тысяч человек планируют сегодня сдать ЕГЭ Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре