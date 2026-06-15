После налета БПЛА в Херсонской области вновь повреждены мосты
Мосты вновь повреждены после массового налета украинских БПЛА в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Так, был вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыли.
«Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», - написал Сальдо на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру, чтобы создать проблемы гражданам.
Ранее ВСУ попытались атаковать мосты на направлении Чонгара, был нанесен удар по сооружению между Геническом и Арабатской стрелкой, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- За ночь над Россией сбили 123 украинских беспилотника
- В 2025 году американцам выдали 8,2 тысячи российских виз
- После налета БПЛА в Херсонской области вновь повреждены мосты
- В Тульской области три человека погибли из-за атаки БПЛА
- Дифференцированную семейную ипотеку введут в России с 1 июля
- Каждую третью покупку в России оплатили наличными
- В Киеве вспыхнули массовые протесты из-за мобилизации
- СМИ: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту
- «Разблокируйте кино»: Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову
- Китай отреагировал на включение Alibaba и Baidu в «военный список»