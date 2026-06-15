После налета БПЛА в Херсонской области вновь повреждены мосты

Мосты вновь повреждены после массового налета украинских БПЛА в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам

Так, был вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыли.

«Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», - написал Сальдо на платформе «Макс».

Как отметил губернатор, ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру, чтобы создать проблемы гражданам.

Ранее ВСУ попытались атаковать мосты на направлении Чонгара, был нанесен удар по сооружению между Геническом и Арабатской стрелкой, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникимостХерсон

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