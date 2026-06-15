В 2025 году американцам выдали 8,2 тысячи российских виз
Консульства России в США и консульский отдел российского посольства в 2025 году выдали американцам более 8 тысяч виз. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.
«В 2024 году консульским отделом посольства России в США, в городе Вашингтоне, генеральными консульствами в городе Нью-Йорке и городе Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза», - напомнил дипломат.
В 2025-м количество выданных документов увеличилось до 8 229 виз.
По словам Климова, большая часть виз, которые были выданы гражданам США в прошлом году – обыкновенные туристические и частные. Их выдали около 4,3 тысячи и 3 тысячи соответственно.
Ранее глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что американские туристы купили самый дорогой тур в РФ за 15 тысяч долларов, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- За ночь над Россией сбили 123 украинских беспилотника
- В 2025 году американцам выдали 8,2 тысячи российских виз
- После налета БПЛА в Херсонской области вновь повреждены мосты
- В Тульской области три человека погибли из-за атаки БПЛА
- Дифференцированную семейную ипотеку введут в России с 1 июля
- Каждую третью покупку в России оплатили наличными
- В Киеве вспыхнули массовые протесты из-за мобилизации
- СМИ: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту
- «Разблокируйте кино»: Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову
- Китай отреагировал на включение Alibaba и Baidu в «военный список»