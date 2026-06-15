В 2025 году американцам выдали 8,2 тысячи российских виз

Консульства России в США и консульский отдел российского посольства в 2025 году выдали американцам более 8 тысяч виз. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

«В 2024 году консульским отделом посольства России в США, в городе Вашингтоне, генеральными консульствами в городе Нью-Йорке и городе Хьюстоне в совокупности была оформлена 7 321 виза», - напомнил дипломат.

В 2025-м количество выданных документов увеличилось до 8 229 виз.

По словам Климова, большая часть виз, которые были выданы гражданам США в прошлом году – обыкновенные туристические и частные. Их выдали около 4,3 тысячи и 3 тысячи соответственно.

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