В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину

ООН хотела бы увидеть завершение конфликта на Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Шаг к эскалации». Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder

На брифинге в пятницу представитель генсека ответил на вопрос об оценке в ООН решения Германии, США и Франции передать Украине боевые машины пехоты.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть - это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее США приняли решение поставить Киеву БПМ Bradley, Германия — машины Marder. Кроме того, Франция объявила о намерении отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеООНУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры