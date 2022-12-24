В Анкаре прогнозируют продолжение кризиса на Украине в 2023 году из-за поддержки Западом Киева
Конфликт на Украине продолжится в 2023 году, в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в Анкаре 24 декабря.
«Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка [украинских военных], [остаются в силе] планы и [выделяются] деньги, заложенные в [их] бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», -цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что конфликт на Украине затягивается из-за США. Украина проиграет, как только прекратится военная и финансовая помощь Вашингтона Киеву,напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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