Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы над Россией для уничтожения страны

Как отметил глава МИД, действия западных стран и подконтрольного им киевского режима говорят о глобальном характере кризиса на Украине.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — заявил Лавров.

Министр указал, что оппоненты Москвы готовы на многое ради достижения этой цели, пишет RT. По словам Лаврова, главный бенефициар «горячего конфликта» — США, отмечает РИА ФАН. Вашингтон стремится извлечь из ситуации максимальную военно-стратегическую и экономическую выгоду.

Кроме того, Соединенные Штаты пытаются нарушить традиционные связи между РФ и Европой и «еще больше подчинить себе европейских сателлитов», добавил Лавров.

