Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы над Россией для уничтожения страны
США и союзники Вашингтона по НАТО хотят победы «на поле боя» над Россией, чтобы уничтожить страну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Как отметил глава МИД, действия западных стран и подконтрольного им киевского режима говорят о глобальном характере кризиса на Украине.
«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — заявил Лавров.
Министр указал, что оппоненты Москвы готовы на многое ради достижения этой цели, пишет RT. По словам Лаврова, главный бенефициар «горячего конфликта» — США, отмечает РИА ФАН. Вашингтон стремится извлечь из ситуации максимальную военно-стратегическую и экономическую выгоду.
Кроме того, Соединенные Штаты пытаются нарушить традиционные связи между РФ и Европой и «еще больше подчинить себе европейских сателлитов», добавил Лавров.
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