Макрон: Вступление Украины в НАТО станет шагом к конфронтации с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к конфронтации. Его слова передает газета Monde.

При этом он назвал такой сценарий не самым вероятным.

Также Макрон уверен, что Украине в любом случае придется предоставить гарантии безопасности для региона.