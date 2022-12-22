Макрон: Вступление Украины в НАТО станет шагом к конфронтации с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к конфронтации. Его слова передает газета Monde.
При этом он назвал такой сценарий не самым вероятным.
Также Макрон уверен, что Украине в любом случае придется предоставить гарантии безопасности для региона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей надоело комментировать просто слова. Так она ответила на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о необходимости диалога с Россией.
При этом она назвала подобный посыл «прекрасным», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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