Макрон: Вступление Украины в НАТО станет шагом к конфронтации с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к конфронтации. Его слова передает газета Monde.

При этом он назвал такой сценарий не самым вероятным.

Также Макрон уверен, что Украине в любом случае придется предоставить гарантии безопасности для региона.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей надоело комментировать просто слова. Так она ответила на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о необходимости диалога с Россией.

При этом она назвала подобный посыл «прекрасным», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОЭммануэль Макрон
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