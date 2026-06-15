Фильм «Холоп-3» возглавил кинопрокат в РФ на выходных
Фильм Клима Шипенко «Холоп-3» стал лидером кинопроката в России и СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
По предварительным данным, за 11-14 июня картина заработала в прокате 262,8 млн рублей. Общие сборы фильма составили 264 млн рублей.
Вторым в списке лидеров стал байопик Антуана Фукуа «Майкл». Лента о короле поп-музыки Майкле Джексоне собрала 250,1 млн рублей за выходные и всего заработала 1,387 млрд.
Кроме того, одной из самых популярных картин в кинопрокате стал фильм ужасов «Закулисье реальности» режиссера Кейна Парсонса. За уик-энд он заработал 142,9 млн рублей. Общие сборы ленты достигли 455,3 млн.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил в пресс-центре НСН, что в целом с начала года кассовые показатели кинотеатров лишь растут.
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