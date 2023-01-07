СМИ: Запад настроен на наступление Украины и против мирных переговоров
Предоставление нового пакета военной помощи Украине показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.
Как отметил аналитик Ульрих Шпек, решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи Киеву «проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы». Кроме того, это дает сигнал России, что Запад «не находится на пути проведения мирных переговоров».
По словам Шпека, решение Запада также говорит о «снижении фактора страха» в отношении возможной эскалации.
Ранее США сообщили, что направят Киеву крупнейший в истории пакет помощи на $3 млрд, в который войдут в том числе боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Sea Sparrow, бронетранспортеры М113, гаубицы и боеприпасы. Кроме того, Германия передаст Украине БМП Marder, а Франция — легкие боевые танки AMX-10 RC.
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