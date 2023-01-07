СМИ: Запад настроен на наступление Украины и против мирных переговоров

Предоставление нового пакета военной помощи Украине показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.

В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину

Как отметил аналитик Ульрих Шпек, решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи Киеву «проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы». Кроме того, это дает сигнал России, что Запад «не находится на пути проведения мирных переговоров».

По словам Шпека, решение Запада также говорит о «снижении фактора страха» в отношении возможной эскалации.

Ранее США сообщили, что направят Киеву крупнейший в истории пакет помощи на $3 млрд, в который войдут в том числе боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Sea Sparrow, бронетранспортеры М113, гаубицы и боеприпасы. Кроме того, Германия передаст Украине БМП Marder, а Франция — легкие боевые танки AMX-10 RC.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеЗападУкраина
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