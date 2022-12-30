Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине, пишет Ura.ru. После этого будут возможны мирные переговоры, указал генсек альянса.

Говоря о возможном предоставлении Киеву ракет средней дальности, Столтенберг указал, что союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают вопрос поставок «специфических боевых систем».

Ранее генсек НАТО обвинил Россию в желании «заморозить» конфликт на Украине, чтобы провести перегруппировку и попытаться начать новое наступление, напоминает РЕН ТВ.

