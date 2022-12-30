Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»

Поставки вооружений Украине странами НАТО быстро приведут к перемирию, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

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«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине, пишет Ura.ru. После этого будут возможны мирные переговоры, указал генсек альянса.

Говоря о возможном предоставлении Киеву ракет средней дальности, Столтенберг указал, что союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают вопрос поставок «специфических боевых систем».

Ранее генсек НАТО обвинил Россию в желании «заморозить» конфликт на Украине, чтобы провести перегруппировку и попытаться начать новое наступление, напоминает РЕН ТВ.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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