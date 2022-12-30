Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»
Поставки вооружений Украине странами НАТО быстро приведут к перемирию, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.
«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждает Столтенберг.
По мнению генсека НАТО, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине, пишет Ura.ru. После этого будут возможны мирные переговоры, указал генсек альянса.
Говоря о возможном предоставлении Киеву ракет средней дальности, Столтенберг указал, что союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают вопрос поставок «специфических боевых систем».
Ранее генсек НАТО обвинил Россию в желании «заморозить» конфликт на Украине, чтобы провести перегруппировку и попытаться начать новое наступление, напоминает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России
- Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»
- В Белоруссии допустили, что инцидент с ракетой С-300 может быть провокацией Украины
- В ЛНР заявили об уничтожении около 20 офицеров ВСУ за неделю в Донбассе
- В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне
- Марочко: Киев отправил отряды иностранных бойцов под Артемовск и Соледар
- Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21
- Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах
- Экс-президент Польши заявил, что мир оказался на грани Третьей мировой войны
- СМИ: В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru