Военный парадокс. Поставки оружия Украине «ради мира»
США во главе НАТО продолжают наращивать поставки оружия на Украину, прикрываясь желанием как можно быстрее достичь мира.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине. По словам Зеленского, «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины», пишет Газета.ru.
Поставки вооружений Украине странами НАТО быстро приведут к перемирию, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.
«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждает Столтенберг.
По мнению генсека НАТО, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине, пишет Ura.ru. После этого будут возможны мирные переговоры, указал генсек альянса.
Власти США сообщили, что направят Киеву крупнейший в истории пакет помощи на $3 млрд, в который войдут в том числе боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Sea Sparrow, бронетранспортеры М113, гаубицы и боеприпасы. Кроме того, Германия передаст Украине БМП Marder, а Франция — легкие боевые танки AMX-10 RC.
Предоставление нового пакета военной помощи Украине показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.
Как отметил аналитик Ульрих Шпек, решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи Киеву «проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы». Кроме того, это дает сигнал России, что Запад «не находится на пути проведения мирных переговоров».
По словам Шпека, решение Запада также говорит о «снижении фактора страха» в отношении возможной эскалации.
США и союзники Вашингтона по НАТО хотят победы «на поле боя» над Россией, чтобы уничтожить страну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, главный бенефициар «горячего конфликта» — США, отмечает РИА ФАН. Кроме того, Соединенные Штаты пытаются нарушить традиционные связи между РФ и Европой и «еще больше подчинить себе европейских сателлитов», добавил Лавров.
На фоне передачи Украине боевых машин пехоты представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация хотела бы увидеть завершение конфликта на Украине. На брифинге в пятницу, 6 января, представитель генсека ответил на вопрос об оценке в ООН решения Германии, США и Франции о передаче Киеву оружия.
«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть - это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые в истории вошли в топ-15 рейтинга армий мира по версии компании Global Firepower (GFP). Годом ранее армия Украины занимала в рейтинге 22-е место, но затем обошла армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии, став 15-й, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
На позицию ВСУ в списке повлияли ход боевых действий, а также финансовая и материальная поддержка Запада. В рейтинге сильнейших армий Европы ВСУ уже четвертые.
Чтобы предотвратить поставки вооружений в зону СВО на Украине, депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил разбомбить мосты.
«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны предотвратить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части», - заметил генерал-лейтенант.
Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году. Об этом заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph. Экс-полковник ВС выразил надежду, что холодная война НАТО с Россией не перерастет в прямое военное столкновение, однако отметил, что не уверен в этом.
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