Киев ударил HIMARS по Белгороду на фоне переговоров в Абу-Даби
По данным СМИ, на встрече в ОАЭ Киев отверг требования Москвы по выводу войск из Донбасса.
Накануне ВСУ обстреляли Белгород HIMARS. В Белгородской области есть разрушения. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. При этом атака ВСУ произошла на фоне трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в столице ОАЭ Абу-Даби. СМИ писали, что на встрече Украина отвергла требования России о выводе войск из Донбасса.
АТАКА HIMARS НА БЕЛГОРОД
Вечером 24 января ВСУ осуществили самый массированный с начала спецоперации обстрел Белгорода американской высокомобильной реактивной системой залпового огня на колесах HIMARS. На момент написания материала в Министерстве обороны России пока не прокомментировали ситуацию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики, загорелась хозпостройка, а также было возгорание в одном из дворов города. Кроме того, политик добавил, что в Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах были повреждены кровли.
«Предварительно, пострадавших нет. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. В своем Telegram-канале он уточнил, что аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
К тому же, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью 25 января российские силы ПВО сбили 52 беспилотника ВСУ над территорией страны. Из них 18 дронов удалось ликвидировать над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, четыре — над Орловской и по три — над Белгородским и Астраханским регионами, передает RT.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
До этого ВСУ осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области. По словам главы муниципального округа Павла Филипчука, по территории поселка Любимовка Каховского округа было зафиксировано шесть ударов.
Кроме того, глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что ВСУ атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, который перевозил гумпомощь для реабилитационного центра в зоопарке.
«24 января 2026 года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации "Крылья Победы", который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время прицельно охотятся на гражданские автомобили», - написала Романиченко в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ атаковали и две машины скорой помощи. Сначала — на въезде в населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, все члены бригады медиков погибли.
Позже ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Энергодаре в Запорожской области. В тот момент медики направлялись на вызов. В Минздраве региона уточнили, что в результате атаки они не пострадали.
ПЕРЕГОВОРЫ В ОАЭ
Все эти атаки ВСУ произошли на фоне трехсторонних переговоров России, Украины и США, которые начались в Абу-Даби 23 января и продолжились 24-го.
Издание «Axios» писало, что на встрече обсуждались вопросы территорий Донбасса и статуса Запорожской АЭС. Кроме того, американские чиновники рассказали, что на переговорах рассматривались и шаги для деэскалации, необходимые с обеих сторон. При этом «Axios» оценило переговоры в Абу-Даби как продуктивные.
Однако, согласно информации «РБК-Украина», украинская делегация на трехсторонней встрече в ОАЭ отвергла требование России по выводу войск из Донбасса. Издание сообщило, что российская сторона настаивала на этом условии, однако Украина от него отказалась. Отмечается, что в политической части встречи прорыва не произошло, но был достигнут большой прогресс в военном блоке.
«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями», - указано в материале.
Издание «Politico» выяснило, что значительная часть переговоров была посвящена экономическим вопросам. Сообщалось, что Россия и США также рассматривали возможность совместной работы.
В свою очередь спецпосланник американского президента Стив Уиткофф назвал прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров в Абу-Даби конструктивными и подтвердил решимость Вашингтона добиваться урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что трехсторонние переговоры в ОАЭ продолжатся и на следующей неделе.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские власти идут на провокации на фоне переговоров о мирном урегулировании в Абу-Даби, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
