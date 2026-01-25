Киев ударил HIMARS по Белгороду на фоне переговоров в Абу-Даби

АТАКА HIMARS НА БЕЛГОРОД

Вечером 24 января ВСУ осуществили самый массированный с начала спецоперации обстрел Белгорода американской высокомобильной реактивной системой залпового огня на колесах HIMARS. На момент написания материала в Министерстве обороны России пока не прокомментировали ситуацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики, загорелась хозпостройка, а также было возгорание в одном из дворов города. Кроме того, политик добавил, что в Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах были повреждены кровли.

«Предварительно, пострадавших нет. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», - написал Гладков в своем Telegram-канале.