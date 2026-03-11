В России обсуждают законность рекламы в Telegram. Теперь размещать рекламу в Telegram нельзя, так как это нарушает закон о рекламе, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года. В ФАС объяснили, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. К таким ресурсам ведомство относит Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), а также Telegram и видеохостинг YouTube. Клименко объяснил, кто пострадает от этого решения в первую очередь.

«Сейчас началась неприятная история с YouTube. ФАС выступила с заявлением, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. Это трагичная история для рекламы, для наших ресурсов. В русскоязычном интернете 300 миллионов пользователей, из которых 100 миллионов — в России. Мы сейчас загоняем весь бизнес на рынок, который в три раза меньше. Это особенно трагично для блогеров. Мы только адаптировались к Telegram после того, как запретили рекламу в Instagram. СМИ подняли объем трафика на каналах, все выстроили бизнес под Telegram. А тут вот как! У нас настал переходный период с MAX, но он пока не предлагает близких или аналогичных сервисов. Неизвестно, приблизятся ли обороты когда-нибудь к показателям Telegram. Ситуация неприятная», — указал он.

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2500 рублей для граждан, до 20000 рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500000 рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства.

Ранее сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин объяснил НСН, почему запрет рекламы в Telegram не может быть до конца легитимным.

