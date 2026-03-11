Российский лыжник Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км

Россиянин Иван Голубков выиграл золотую медаль в лыжной гонке на 10 км сидя на Паралимпийских играх 2026 года.

Успехи России на Паралимпиаде связали с флагом и гимном

Лыжник пришел к финишу за 24 минуты 5,8 секунды. Серебряную медаль в гонке завоевал спортсмен из Китая Мао Чжунъу, бронзу выиграл его соотечественник Чжен Пен.

Медаль Голубкова стала третьей наградой высшей пробы для сборной России на Паралимпийских играх. Ранее золото завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжница Анастасия Багиян.

Паралимпиада-2026 проходит в Италии и завершится 15 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:СпортсменыРоссияПаралимпийские Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры