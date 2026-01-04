СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек
Количество жертв атаки ВСУ на населенный пункт Хорлы (Херсонская область) выросло до 29 человек. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Она добавила, что в результате теракта пострадали не менее 60 человек, а среди погибших — двое несовершеннолетних.
В медучреждениях остаются 15 человек, при этом трое пострадавших – в тяжелом состоянии.
Напомним, три дрона ВСУ атаковали гостиницу и кафе, где находились около 100 человек, на побережье в Хорлах в ночь на 1 января. В результате инцидента произошел сильный пожар.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что возможным исполнителем теракта в Хорлах является отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек
- От шпионов до киберпанка в СССР: Названы самые ожидаемые видеоигры 2026 года
- СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию
- Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
- В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта
- СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
- В России появятся врачи по здоровому долголетию
- СМИ: Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине
- Волна сокращений или хайп? Как ИИ изменит рынок труда в 2026 году
- Собянин: При подлете к Москве сбили 14 беспилотников за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru