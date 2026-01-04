СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек

Количество жертв атаки ВСУ на населенный пункт Хорлы (Херсонская область) выросло до 29 человек. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что в результате теракта пострадали не менее 60 человек, а среди погибших — двое несовершеннолетних.