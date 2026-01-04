СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек

Количество жертв атаки ВСУ на населенный пункт Хорлы (Херсонская область) выросло до 29 человек. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что в результате теракта пострадали не менее 60 человек, а среди погибших — двое несовершеннолетних.

При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадали 2 человека

В медучреждениях остаются 15 человек, при этом трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Напомним, три дрона ВСУ атаковали гостиницу и кафе, где находились около 100 человек, на побережье в Хорлах в ночь на 1 января. В результате инцидента произошел сильный пожар.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что возможным исполнителем теракта в Хорлах является отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВСУХерсонТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры