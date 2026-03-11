«Все продукты создаются в рыночных условиях, но есть сервисы, которые будут окупаемы через 5-10 лет. Главный пример — мессенджер MAX, который пока ни на чем не зарабатывает, так как это все в будущем. Пока ему надо собрать аудиторию, отладить технологии и выйти на аудиторию 40 стран. Без государственной поддержки сделать это невозможно. Нам неоднократно говорили, что MAX не будет единственным мессенджером. Другие, может, и не станут интегрированы с “Госуслугами”, а возьмут на себя более простой функционал. У нас, как у страны, сейчас очень хороший период развития, так как мы можем создавать все сами. Западные сервисы от нас ушли, но они сами себя дискредитировали. Ситуация в Иране четко показывает, насколько опасно им доверять. Руководство страны отследили через видеокамеры, обычную гражданскую инфраструктуру, и после этого нанесли по нему удар высокоточным оружием», — подчеркнул депутат.

В России обсуждают законность рекламы в Telegram. Теперь размещать рекламу в Telegram нельзя, так как это нарушает закон о рекламе, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года. В ФАС объяснили, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. Свинцов отметил, когда начнет зарабатывать MAX.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза.

