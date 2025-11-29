Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов
Кроме того, в результате «внешних воздействий» в Черном море возле Турции загорелись два танкера.
Ночью 29 ноября ВСУ атаковали Россию более чем 100 беспилотниками. В результате атаки в ряде регионов возникли пожары, повреждены здания, есть пострадавшие. Кроме того, были атакованы два танкера в Черном море вблизи Турции.
ПОСТРАДАВШИЕ, ПОЖАРЫ И РАЗРУШЕНИЯ
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя. К тому же, в многоквартирных домах выбиты стекла, в городе поврежден склад стройматериалов на улице Маршала Еременко, пишет RT.
«В жилом доме по адресу ул. Желудева, 11А повреждено остекление... в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА. По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», - говорится в Telegram-канале администрации региона.
В оперштабе Краснодарского края объявили, что в результате атаки БПЛА ВСУ на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Известно, что при возгорании на НПЗ в Северском районе Кубани была повреждена часть технического оборудования. При этом резервуары не разрушены, передает RT. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Персонал завода эвакуировали.
В свою очередь глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что город подвергся массированной атаке ВСУ. По ее словам, там было локализовано восемь возгораний, пострадавших нет, пишет RT.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале написал, что в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ была разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий. Сообщалось, что жильцов эвакуировали в ПВР.
К тому же, по словам политика, в городе был поврежден многоквартирный дом, сгорел частный. Кроме того, в хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА упал на частный дом и разрушил крышу.
«Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города... Жителей близлежащих домов эвакуируют», - написал губернатор.
Слюсарь добавил, что украинские дроны также были сбиты в Каменском, Азовском и Дубовском районах области. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
АТАКА НА ТАНКЕРЫ
Кроме того, в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что в Черном море близ побережья республики загорелись два танкера. Расстояние между двумя ЧП составило примерно 270 км. Отмечается, что экипажи не пострадали. Им на помощь направили спасательные корабли.
Известно, что сначала судно «Kairos», шедшее под флагом Гамбии в Новороссийск, передало сигнал о том, что на расстоянии 40 км от побережья на борту произошло возгорание после внешнего воздействия. При этом позже радист вышедшего из Севастополя танкера «Virat» подал сигнал бедствия и объявил, что корабль атаковали дроны.
Турецкий телеканал «Habertürk» также передал, что пожары на двух танкерах могли произойти в результате удара надводных БПЛА. Однако позже Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что «Kairos» подорвался на мине, а «Virat» подвергся удару катеров-камикадзе.
Всего минувшей ночью 29 ноября, по данным Министерства обороны России, силы ПВО сбили свыше 100 дронов ВСУ над территорией страны, пишет RT. Уточняется, что 26 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом, по 11 — над Рязанской областью и Краснодарским краем.
Еще пять дронов ликвидировали над Воронежским регионом, четыре — над Липецким, три — над Курским, по одному — над Астраханской и Волгоградской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по дому погибла женщина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России число больных туберкулезом снизилось почти на 12%
- Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов
- В Волгоградской области два человека пострадали при атаке БПЛА
- Над Россией сбили 103 украинских БПЛА
- В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
- Футболист французского «Ланса» получил двойной перелом ноги на тренировке
- В Таганроге БПЛА повредили многоквартирный дом и общежитие
- «Почта России» изменит правила оформления международных посылок
- На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА
- Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru