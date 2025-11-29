Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов

В оперштабе Краснодарского края объявили, что в результате атаки БПЛА ВСУ на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Известно, что при возгорании на НПЗ в Северском районе Кубани была повреждена часть технического оборудования. При этом резервуары не разрушены, передает RT. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Персонал завода эвакуировали.

В свою очередь глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что город подвергся массированной атаке ВСУ. По ее словам, там было локализовано восемь возгораний, пострадавших нет, пишет RT.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале написал, что в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ была разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий. Сообщалось, что жильцов эвакуировали в ПВР.