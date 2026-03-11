Клименко объяснил, почему Telegram не договорится с Роскомнадзором
Требования государства к мессенджеру очень простые, но он не хочет их выполнять, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
Роскомнадзор хочет выявлять экстремистов и мошенников по номеру телефону, но Telegram отказывается передавать эту информацию, хотя делится ею с другими странами, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«Требования Роскомнадзора к Telegram очень простые. Я думаю, что и про офис в России, и про налоги все бы забыли, если бы основатель мессенджера Павел Дуров просто передавал информацию о звонках и номерах телефонов. Этого было бы достаточно для выявления мошенников и экстремистов. Он делится этими данными во Франции, в арабских странах, но просто не говорит об этом. Шансы на то, что компания пойдет к нам навстречу крайне малы. Поэтому я бы посоветовал компаниям, которые строят свой бизнес на Telegram, уже искать альтернативу», — объяснил он.
В России идет обсуждение законности размещения рекламы в Telegram. Согласно закону о рекламе, который вступил в силу 1 сентября 2025 года, реклама запрещена на интернет‑площадках с ограниченным доступом и на сервисах, признанных в России нежелательными. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2,5 тысячи рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства.
Ранее Клименко сообщил в пресс-центре НСН, что без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза.
