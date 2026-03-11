Песков рассказал, как долго будут вводиться ограничения интернета в РФ

Ограничения в работе интернета в России вводят для обеспечения безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ограничения будут вводиться, пока нужны меры для безопасности граждан, пишет RT.

«Думаю, здесь... не может быть сомнений, что главное - это обеспечение безопасности», - подчеркнул Песков.

Как отметил представитель Кремля, потери бизнеса из-за проблем со связью следует обсудить в соответствующих ведомствах, чтобы «попытаться найти способы минимизации этих потерь».

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что отключения связи и мобильного интернета «происходят из соображений безопасности, невозможно предвидеть, будут ли повторяться такие ситуации в дальнейшем».

