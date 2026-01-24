ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
Украинские войска при помощи дрона атаковали второй за день автомобиль скорой помощи. Медработники направлялись на вызов в Энергодаре (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.
Отмечается, что медработники в результате инцидента не пострадали.
В этот же день ВСУ атаковали машину скорой помощи на въезде в населенный пункт Голая Пристань (Херсонская область). Об атаке сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, все члены бригады медиков погибли.
Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
- Умер последний министр оборонной промышленности СССР
- Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
- Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
- В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций
- В России поменялся расчет платы за холодную воду не по счетчикам
- В индустрии предложили снизить себестоимость молока за счет роста производительности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru