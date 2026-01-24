ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре

Украинские войска при помощи дрона атаковали второй за день автомобиль скорой помощи. Медработники направлялись на вызов в Энергодаре (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.

Отмечается, что медработники в результате инцидента не пострадали.