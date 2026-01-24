ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре

Украинские войска при помощи дрона атаковали второй за день автомобиль скорой помощи. Медработники направлялись на вызов в Энергодаре (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.

Отмечается, что медработники в результате инцидента не пострадали.

В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль

В этот же день ВСУ атаковали машину скорой помощи на въезде в населенный пункт Голая Пристань (Херсонская область). Об атаке сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, все члены бригады медиков погибли.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
