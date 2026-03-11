«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — отметил он.



С 10 февраля 2026 года доступ к Telegram ограничен Роскомнадзором. Кроме того, размещение рекламы в мессенджере может повлечь штрафы. Это связано с законом о рекламе от 1 сентября 2025 года — он запрещает продвижение на площадках с ограниченным доступом и сервисах, признанных в РФ нежелательными. Размеры штрафов: физлица — до 2500 рублей, ИП и должностные лица — до 20000 рублей, организации — до 50000 рублей. Под ответственность подпадают владельцы каналов, рекламодатели и агентства‑посредники.

