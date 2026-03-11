Депутат Свинцов заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN
В России есть технические возможности, чтобы ограничить работу как самого мессенджера, так и сервисов по обходу блокировок, заявил НСН Андрей Свинцов.
Роскомнадзор отследит трафик даже через сервисы VPN, поэтому мессенджеру Telegram не удастся «обхитрить» ведомство, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — отметил он.
С 10 февраля 2026 года доступ к Telegram ограничен Роскомнадзором. Кроме того, размещение рекламы в мессенджере может повлечь штрафы. Это связано с законом о рекламе от 1 сентября 2025 года — он запрещает продвижение на площадках с ограниченным доступом и сервисах, признанных в РФ нежелательными. Размеры штрафов: физлица — до 2500 рублей, ИП и должностные лица — до 20000 рублей, организации — до 50000 рублей. Под ответственность подпадают владельцы каналов, рекламодатели и агентства‑посредники.
Ранее Свинцов в пресс-центре НСН раскрыл цель замедления Telegram.
Горячие новости
- Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
- В Госдуме призвали государство быть жестче в вопросах Интернета
- Состояние Павла Дурова за год уменьшилось в два раза
- Клименко назвал главную проблему регулирования Интернета в России
- Микки Рурка выселили из дома за долги
- «Прямое столкновение!»: Кто победит в битве МАХ с Telegram за СНГ
- Песков: Удар Киева по Брянску был невозможен без участия британских специалистов
- Депутат Свинцов заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN
- Клименко объяснил, почему Telegram не договорится с Роскомнадзором
- Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать «Дружбу»