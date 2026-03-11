Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать «Дружбу»

Переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле Российских туристов вывезут с Ближнего Востока к 15 марта Глава ЕК Фон дер Ляйен оценила идею возвращения к российским энергоресурсам Еврокомиссия «решительно осудила» решение допустить Россию на Венецианскую биеннале Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза