Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать «Дружбу»

Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать нефтепровод «Дружба». Как пишет RT, об этом заявил представитель правительства республики Золтан Ковач.

Песков назвал шантажом блокировку Киевом поставок по нефтепроводу «Дружба»

В эфире программы «Час истины» он рассказал, что возглавил комиссию государственный секретарь Венгрии Габор Чепек.

«Скоро станет ясно, разрешат ли им вообще въезд и как будет развиваться ситуация после их прибытия», - заключил Ковач.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

