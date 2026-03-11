Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать «Дружбу»
11 марта 202613:15
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать нефтепровод «Дружба». Как пишет RT, об этом заявил представитель правительства республики Золтан Ковач.
В эфире программы «Час истины» он рассказал, что возглавил комиссию государственный секретарь Венгрии Габор Чепек.
«Скоро станет ясно, разрешат ли им вообще въезд и как будет развиваться ситуация после их прибытия», - заключил Ковач.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
