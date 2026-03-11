«Telegram — это всего лишь 1 из 1000 пунктов в вопросах связи, которые надо отрегулировать государству. Нет никакой задачи все запретить, но есть задача отрегулировать. Если руководство компании адекватное, оно должно выполнить требования российского законодательства. Никто не предлагает закрыть этот вид связи. Предлагают соблюсти законы, за три дня можно открыть ООО, встать на учет и взаимодействовать с органами, которые обеспечивают безопасность твоих же пользователей. Все это — временные неудобства, которые исчезнут, когда люди найдут альтернативы, а государство все предложит. Все могут вернуться на наш рынок и честно и легально работать. У нас такие же законы, как в Европе и в Америке», — отметил он.



В России идет обсуждение законности размещения рекламы в Telegram. Согласно закону о рекламе, который вступил в силу 1 сентября 2025 года, реклама запрещена на интернет‑площадках с ограниченным доступом и на сервисах, признанных в России нежелательными. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2,5 тысячи рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства.

Ранее Свинцов в пресс-центре НСН назвал срок, когда окупится мессенджер MAX.

