Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом

В Белгороде остановилась повысительная насосная станция из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр города Валентин Демидов.

МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта

По его словам, она обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады начали восстановительные работы.

Ранее стало известно, что Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
