Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
25 января 202602:01
В Белгороде остановилась повысительная насосная станция из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр города Валентин Демидов.
По его словам, она обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады начали восстановительные работы.
Ранее стало известно, что Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
- Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
- Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
- Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru