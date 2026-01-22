«Прорыва не будет»: Чего ждать от встречи делегаций из России, США и Украины
Предстоящая встреча делегаций из России, Украины и США в ОАЭ не принесет российской стороне серьезных успехов, территориальный вопрос останется нерешенным, сказал НСН Андрей Марочко, а Николай Азаров заявил, что ясность может внести встреча Уиткоффа, Кушнера и Путина в Москве.
России не следует рассчитывать на прорыв в разрешении конфликта на Украине после встречи российской, американской и украинской делегаций в ОАЭ, территориальный спор точно не будет решен. Об этом НСН заявил ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Трехсторонняя встреча делегаций из России, США и Украины начнется в ОАЭ 23 января и продлится два дня. Об этом в ходе выступления на Давосском форуме заявил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Марочко, серьезного успеха для России от встречи делегаций ждать не стоит.
«Нынешние переговоры очень сильно напоминают мне Минские соглашения. Там тоже очень активно демонстрировалась бурная деятельность, но в итоге никаких результатов мы за восемь лет так и не получили. Сейчас Зеленскому надо показывать свое “миролюбие”, но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Понимаю, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт. Но, исходя из того, что уже было обнародовано, каких-то предпосылок для серьезного успеха, прорыва я не вижу», — сказал Марочко.
В частности, не будет достигнуто никаких подвижек по территориальному вопросу, предположил собеседник НСН.
«Россия жестко стоит на своей позиции, размениваться конституционными российскими территориями никто не будет, а Зеленский неоднократно давал понять, что он не собирается выводить свои войска с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, президент Украины знает, что мы никогда не пойдем на уступки, и давит на это. Это точка, которая не может быть поставлена ни с той, ни с другой стороны. Конечно, могут быть достигнуты какие-то позитивные моменты в гуманитарном отношении, касающиеся, например, обмена пленными, могут быть какие-то предпосылки к прекращению нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. Но в целом до того момента, пока не будет уступок со стороны Украины, пока Киев не примет законные требования России, естественно, ни о каком перемирии и мирных договоренностях говорить не стоит», — добавил он.
В свою очередь экс-глава украинского правительства Николай Азаров в беседе с НСН предложил дождаться результатов встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве поздно вечером 22 января.
«Встреч сродни той, которая пройдет в ОАЭ, было немало, поэтому все зависит от принципиальной позиции российского и американского руководства. Отмечу, что единственный оставшийся территориальный вопрос может перевесить все остальные. Какая-то ясность может появиться после встречи Уиткоффа с Путиным в Москве вечером 22 января», — заявил Азаров.
Ранее по итогам встречи с Зеленским в Давосе Трамп заявил, что конфликт с Россией «должен завершиться». Менее чем часовую встречу американский лидер назвал «очень хорошей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ
- Германия планирует создать за пределами ЕС хабы для депортации мигрантов
- «Прорыва не будет»: Чего ждать от встречи делегаций из России, США и Украины
- Зеленский обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США
- Виноваты мамы? Кого защищал глава Кузбасса Середюк после трагедии в роддоме Новокузнецка
- Жители Гренландии отказались от идеи присоединения к США за деньги
- Четыре младенца заболели в Нидерландах после употребления смеси Nestle
- «Очень жестоко!»: Волынец объяснила заявление главы Кузбасса о пьяных матерях в роддоме
- Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом
- Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru