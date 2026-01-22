России не следует рассчитывать на прорыв в разрешении конфликта на Украине после встречи российской, американской и украинской делегаций в ОАЭ, территориальный спор точно не будет решен. Об этом НСН заявил ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Трехсторонняя встреча делегаций из России, США и Украины начнется в ОАЭ 23 января и продлится два дня. Об этом в ходе выступления на Давосском форуме заявил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Марочко, серьезного успеха для России от встречи делегаций ждать не стоит.

«Нынешние переговоры очень сильно напоминают мне Минские соглашения. Там тоже очень активно демонстрировалась бурная деятельность, но в итоге никаких результатов мы за восемь лет так и не получили. Сейчас Зеленскому надо показывать свое “миролюбие”, но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Понимаю, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт. Но, исходя из того, что уже было обнародовано, каких-то предпосылок для серьезного успеха, прорыва я не вижу», — сказал Марочко.