СМИ: Участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья
Участники трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби действительно искали решения урегулирования конфликта, сообщает Axios.
По словам одного из американских чиновников, в какой-то момент стороны переговоров «выглядели почти как друзья». В конце второго дня консультаций участники делегаций сели вместе за совместным обедом. «У меня появилась надежда», — сказал собеседник сайта.
На переговорах «обсуждалось всё». «Мы видели большое уважение в комнате», — указал американский чиновник. Отмечается, что на переговорах достигнут «хороший прогресс». Пока неизвестно, действительно ли президент России Владимир Путин «даст своим переговорщикам полномочия заключить сделку».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США использовали в Венесуэле «дискомбобулятор»
- СМИ: НАТО потерпела поражение на Украине
- СМИ: США не исключили скорую встречу Путина и Зеленского
- СМИ: Участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья
- СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
- Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
- Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
- Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru