СМИ: Участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья

Участники трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби действительно искали решения урегулирования конфликта, сообщает Axios.

По словам одного из американских чиновников, в какой-то момент стороны переговоров «выглядели почти как друзья». В конце второго дня консультаций участники делегаций сели вместе за совместным обедом. «У меня появилась надежда», — сказал собеседник сайта.

На переговорах «обсуждалось всё». «Мы видели большое уважение в комнате», — указал американский чиновник. Отмечается, что на переговорах достигнут «хороший прогресс». Пока неизвестно, действительно ли президент России Владимир Путин «даст своим переговорщикам полномочия заключить сделку».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
