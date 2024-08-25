Казнь за лайки и педофильский контент: Во Франции задержали Павла Дурова
Бизнесмена задержали в аэропорту прямо у трапа его частного самолета.
Одного из богатейших людей России, бизнесмена Павла Дурова задержали во Франции по обвинению сразу по нескольким статьям. Известно, что вменяемые ему преступления связаны с созданным им Telegram. При этом многие российские и зарубежные политики и общественные деятели считают это дело безумием, за которым стоят США.
ЗАДЕРЖАНИЕ И ОБВИНЕНИЯ
Вечером 24 августа 39-летнего российского бизнесмена, сооснователя «ВКонтакте» и основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции прямо на выходе из своего частного самолета. Его встретили жандармы с ордером на обыск, который выдало Национальное управление французской судебной полиции на основе предварительного расследования.
По данным телеканала TF1/LCI, он прилетел из Азербайджана в сопровождении телохранителя и некой неназванной девушки. Известно, что предпринимателя обвиняют сразу по нескольким статьям, касающимся терроризма, мошенничества, отмывания денег, скупки краденного, наркотрафика и даже преступлений, связанных с распространением педофильского контента. Эти обвинения основаны на том, что, по версии следствия, некоторые люди совершали подобные правонарушения, используя в этих целях Telegram.
Сейчас Дурова поместили под стражу. По французскому законодательству ему грозит до 20 лет лишения свободы.
«На протяжении многих лет Telegram был платформой номер один для организованной преступности», - заявил французский следователь, который занимается делом российского бизнесмена.
В то же время французский специалист по международному праву, преподаватель Лионского университета Ален Дюфло подтвердил, что Павел Дуров знал, что его собираются задержать во Франции, но все равно туда прилетел. Это доказывает и тот факт, что бизнесмен был арестован в частном аэропорту Ле-Бурже и прилетел из Азербайджана не регулярным рейсом.
«Дуров предстанет перед следственным судьей, который следит за этим делом. Оно уже открыто и ведется во Франции. Что касается обвинений, то речь не идет о его причастности напрямую. То есть Павел Дуров не совершал никаких прямых преступных действий, актов педофилии или наркоторговли. Это касается лишь его интернет-платформы, которую он создал. Telegram позволяет определенному количеству пользователей обходить закон и использовать соцсеть в преступных целях», - объяснил Дюфло в интервью «Известиям».
Юрист подчеркнул, что Дуров обвиняется не в прямом совершении преступления, а в соучастии в преступных действиях. То есть, что касается, например, совершения преступлений против детей — в обмене, отправке и получении преступного контента.
Дюфло напомнил, что российский бизнесмен, несмотря на то, что у него есть гражданство Франции, большую часть времени проводит в Дубае в ОАЭ или в других странах, в том числе в Азербайджане. Поэтому французские власти могут опасаться того, что он сбежит из страны. В связи с этим, по словам юриста, велика вероятность, что прокурор и суд оставят Дурова под стражей.
«Если же он будет освобожден под судебный надзор с определенным количеством обязательств, возможно, заключения удастся избежать. С запретом на выезд из Франции, запретом на встречи с людьми, запретом на прямое использование своей платформы и так далее. То есть это ряд запретов, которые будут наложены, если его не заключат под стражу», — добавил Дюфло.
Бизнесмен покинул Россию еще в 2014 году. Дуров является одним из богатейших людей страны, по версии Forbes. Впервые он вошел в ТОП-10 самых богатых миллиардеров из России в 2021 году. Тогда его состояние оценили более чем в $17 млрд.
БЕЗУМИЕ, FREEDUROV И КАЗНЬ ЗА ЛАЙКИ
Сразу после случившегося в Российском посольство во Франции заявили о начале действий по прояснению ситуации с задержанием Дурова. Дипломаты добавили, что работа проводится, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей основателя Telegram.
Между тем, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что арест Дурова во Франции является продолжением санкционной политики США.
«Непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями — под ударом», - написала она в своем Telegram-канале.
Мизулина считает, что задержание Дурова — по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса». Так, стоимость криптовалюты Toncoin, которая связана с блокчейн-проектом TON Дурова, после сообщений о задержании бизнесмена падала более чем на 10%.
В свою очередь экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против Дурова во Франции обвинения безумными.
«Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации», - подчеркнула она.
Между тем, Дурова поддержали не только политики и дипломаты, но и мировые общественники и деятели культуры. Так, например, американский бизнесмен Илон Маск в шутку не исключил, что в Европе начнут казнить за лайки к мемам.
«В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь», - написал он на своей странице в одной из соцсетей.
При этом американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, считает, что задержание Дурова — это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду.
«Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», - написал он в одной из социальных сетей.
В свою очередь заслуженный артист РФ Shaman после задержания Дурова подчеркнул, что «свободно и легко дышится только в России». При этом певец добавил, что бизнесмена любят и всегда ждут в стране.
Пользователи Telegram также поддержали основателя платформы, запустив хештег FREEDUROV. В соцсети уже создаются и боты с таким названием.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заверил, что в настоящее время Telegram можно считать самым безопасным мессенджером с точки зрения хранения данных пользователей, так как у компании нет даже технической возможности передать информацию из «секретных чатов».
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