Хакамада, Долина, Матвиенко: Украинские мошенники выманили у звезд РФ сотни млн рублей
В последний раз «на удочку» мошенников попалась российская журналистка Ирина Хакамада, которая отправила злоумышленникам 400 тысяч рублей.
В СМИ все чаще стала появляться информация о том, что мошенники обманывают российских знаменитостей и крупных политических деятелей, выманивая у них деньги. Из-за обмана правонарушителей своих средств уже лишились журналистка Ирина Хакамада и певица Лариса Долина. Последней даже пришлось продать свою квартиру. Причем в действиях мошенников уже успели определить украинский след.
ОБМАН ХАКАМАДЫ. ПОПЫТКИ ПРОТИВ МАТВИЕНКО
18 августа Telegram-канал «112» сообщил, что российская журналистка, экономист, политический деятель Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Известно, что она успела отправить правонарушителям 400 тысяч рублей.
По данным источника, знаменитости в одном из мессенджеров написали преступники от имени ее подруги Людмилы В. Мошенники попросили журналистку прислать деньги якобы для того, чтобы снять наличные в Париже. Однако счет получателя был открыт на некоего Давида Андрониковича. Но Хакамаду почему-то это даже не смутило.
На следующий день журналистка решила позвонить своей подруге Людмиле, но та сказала, что не просила у нее никаких средств. После случившегося Хакамада написала заявление в полицию.
«Не надо надеяться на честность "по умолчанию"», - сказала журналистка.
В свою очередь спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко недавно также призналась, что ее пытались обмануть финансовые мошенники.
«Попыток было много», - рассказала она прямо на пленарном заседании, добавив при этом, что злоумышленникам все же не удалось этого сделать.
Председатель Совфеда РФ заметила, что не считает себя абсолютно финансово грамотной, призвав работать с финансовой грамотностью россиян. Она предложила начать делать это «со школы», чтобы дети могли «уберечь от чего-либо» и своих родителей.
УКРАИНСКИЕ МОШЕННИКИ ПРОТИВ ДОЛИНОЙ
Однако случай с Ириной Хакамадой, не единственный в России за последнее время. В начале этой недели народная артистка РФ Лариса Долина объявила, что стала жертвой мошенников. 13 августа СМИ сообщили, что квартирные мошенники, по предварительным данным, расположившиеся на Украине, обманули знаменитость на более чем 200 млн рублей.
Позже злоумышленники опубликовали в соцсетях певицы посты от ее имени, где она заявляла, что якобы попала в трудную жизненную ситуацию, поэтому ей пришлось продать свою элитную пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Но все это оказалось неправдой. Позже сама Долина вышла на связь и опровергла эту информацию.
«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», - обратилась певица к подписчикам в своем Telegram-канале.
Представитель артистки Сергей Пудовкин в эфире «Первого канала» сообщил, что обманувшие Долину мошенники использовали изображение, созданное нейросетью.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой певицы. На недвижимость звезды в Хамовниках был наложен арест, а саму Долину признали потерпевшей. По информации СМИ, артистка продала свою квартиру неизвестным примерно за 112 млн рублей, а потом еще перевела мошенникам более 100 млн рублей. Однако, по некоторым источникам, звезда продала квартиру за 130 млн рублей, а наличными отдала мошенникам 68 млн рублей.
Вероятней всего, последнюю сумму, Долина отправила мошенникам через курьера. Им оказалась 53-летняя Анжела Цырульникова. Хамовнический суд Москвы уже арестовал женщину по обвинению по статье 159 УК РФ, часть 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).
Между тем, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН заверил, что в случае с обманом Долиной в силу ее известности квартира, скорее всего, останется ей, но покупатели могут доказать, что являются добросовестными приобретателями.
«Сейчас надо будет понять, являются ли покупатели добросовестными приобретателями или нет. Им надо будет доказать, во-первых, что они не знали о том, что продавец был введен в заблуждение, во-вторых, что они предприняли все действия, чтобы убедиться, что продавец продавал квартиру без какого-либо давления. И третий момент – что квартира была продана по реальной рыночной стоимости. Если покупатели смогут доказать эти моменты, то они, скорее всего, будут признаны добросовестными приобретателями. Из-за популярности Долиной может возникнуть давление на суд и, скорее всего, певица останется в этой квартире. Важно понять, успели ли мошенники увести деньги со счета, на который она их перевела, и выяснить, каким образом производились взаиморасчеты», - объяснил он.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что мошенничество и обман с использованием технологии дипфейк нельзя запускать, так как эта проблема уже приобрела серьезный масштаб.
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