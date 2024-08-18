Хакамада, Долина, Матвиенко: Украинские мошенники выманили у звезд РФ сотни млн рублей

ОБМАН ХАКАМАДЫ. ПОПЫТКИ ПРОТИВ МАТВИЕНКО

18 августа Telegram-канал «112» сообщил, что российская журналистка, экономист, политический деятель Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Известно, что она успела отправить правонарушителям 400 тысяч рублей.

По данным источника, знаменитости в одном из мессенджеров написали преступники от имени ее подруги Людмилы В. Мошенники попросили журналистку прислать деньги якобы для того, чтобы снять наличные в Париже. Однако счет получателя был открыт на некоего Давида Андрониковича. Но Хакамаду почему-то это даже не смутило.

На следующий день журналистка решила позвонить своей подруге Людмиле, но та сказала, что не просила у нее никаких средств. После случившегося Хакамада написала заявление в полицию.