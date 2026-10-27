В Госдуме не допустят подмены бесплатной медицинской помощи платными услугами
Россиянин, который обратился за медицинской помощью, рассчитывает получить ее и не столкнуться с неожиданными расходами, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмилу Болилую.
По ее словам, «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов, оперативного рассмотрения обращений и устранения выявленных нарушений. Депутат напомнила, что глава государства поставил задачу сделать здравоохранение доступным. Болилая указала, что согласно данным Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы граждан на платную медицину могут превысить 14 тысяч рублей на человека, что вдвое больше, чем в 2020 году.
Отмечается, что пациентам не должны предлагать платные услуги, которые положены им бесплатно по полису ОМС, или навязывать дополнительные процедуры без достаточных оснований.
Ранее россиянам рассказали о доступных по ОМС стоматологических услугах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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