Офицер армии США предупредили о последствиях блокады Калининграда

Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что попытка блокады Калининграда обернется серьезными последствиями для Запада. Своим мнением он поделился на YouTube-канале политолога Гленна Диесена.

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По его мнению, после такого шага конфликт неизбежно превратится в полномасштабную войну. Эксперт считает, что РФ сделает все возможное, чтобы остановить попытки блокировать город.

Причем балтийские республики при таком сценарии падут за считанные дни, уверен Крапивник. Возможно, из-за внутренних факторов, добавил он. Отставной офицер обратил внимание в том числе на долю русских в населении тех Эстонии и Латвии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ЗападВооруженные Силы РФКалининград

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