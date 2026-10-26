Офицер армии США предупредили о последствиях блокады Калининграда
Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что попытка блокады Калининграда обернется серьезными последствиями для Запада. Своим мнением он поделился на YouTube-канале политолога Гленна Диесена.
По его мнению, после такого шага конфликт неизбежно превратится в полномасштабную войну. Эксперт считает, что РФ сделает все возможное, чтобы остановить попытки блокировать город.
Причем балтийские республики при таком сценарии падут за считанные дни, уверен Крапивник. Возможно, из-за внутренних факторов, добавил он. Отставной офицер обратил внимание в том числе на долю русских в населении тех Эстонии и Латвии.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда.
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