Офицер армии США предупредили о последствиях блокады Калининграда

По его мнению, после такого шага конфликт неизбежно превратится в полномасштабную войну. Эксперт считает, что РФ сделает все возможное, чтобы остановить попытки блокировать город.



Причем балтийские республики при таком сценарии падут за считанные дни, уверен Крапивник. Возможно, из-за внутренних факторов, добавил он. Отставной офицер обратил внимание в том числе на долю русских в населении тех Эстонии и Латвии.



До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда.

