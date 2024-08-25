Даванков призвал заблокировать сайты компаний Франции, зарабатывающих в РФ
Роскомнадзору необходимо ввести временную блокировку сайтов французских компаний, зарабатывающих в России, сообщил «Осторожно Media» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан», — сказал депутат.
Парламентарий указал, что «язык денег французы понимают лучше любой дипломатии».
39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Фарцнии. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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