Жириновский призывал Дурова вернуться в Россию

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году призывал миллиардера и создатели Telegram Павла Дурова вернуться в Россию, сообщил в Telegram депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Сипягин.

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«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», – говорил тогда депутат, поздравляя Дурова с Днем рождения. Жириновский называл Дуров «русским Цукербергом».

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Фарцнии. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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