Болгар подтвердила, что Дуров является отцом ее детей
9 августа 202405:18
Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила, что миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров указан в официальных документах троих ее детей в графе «отец», сообщает РИА Новости.
По словам женщины, об родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери. «Да, он указан в графе «отец», — заявила она.
Болгар отметила, что дети носят фамилию Дурова.
Ранее женщина отметила, что Дуров рассказывал ей, что стал донором. По ее словам, этот факт не оказал никакого влияния на их взаимоотношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru