Болгар подтвердила, что Дуров является отцом ее детей

По словам женщины, об родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери. «Да, он указан в графе «отец», — заявила она.

Болгар отметила, что дети носят фамилию Дурова.

Ранее женщина отметила, что Дуров рассказывал ей, что стал донором. По ее словам, этот факт не оказал никакого влияния на их взаимоотношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

