Эксперт по биоэтике: Дуров положил конец эпохе анонимности доноров
Основатель Telegram Павел Дуров положил конец эпохе анонимности доноров, так как он планирует опубликовать свой геном, чтобы его дети по всему миру могли узнать о своем происхождении. Об этом заявила директор института гуманитарных наук, заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена Гребенщикова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Гребенщикова отметила, что сегодня благодаря технологиям каждый человек может заказать генетический тест и найти своих родственников, если эти люди дали свое согласие на поиск. Однако это большая проблема для биоэтики с точки зрения конфиденциальности.
Такая ситуация может привести к нарушению конфиденциальности и психологического состояния ребенка, который хочет идентифицировать себя с родителями. По ее словам, не все доноры, как и не все дети, рожденные от донорского биоматериала, хотят знать друг о друге.
Ранее стало известно, что биоматериал Дурова в одной из московских клиник стоит 30 тысяч рублей, передает RT.
В конце июля Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, так как он 15 лет назад стал донором спермы. Бизнесмен также указал, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смирнов: Эвакуация в приграничных районах Курской области идет круглосуточно
- Путин: Покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей
- В семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок
- Онлайн-кинотеатры увеличили выручку на 42%, треть рынка у «Кинопоиска»
- Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии военкора Поддубного
- В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции
- Критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel
- Россия организует коммерческий тур на МКС в 2025 году
- Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации
- Эксперт по биоэтике: Дуров положил конец эпохе анонимности доноров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru