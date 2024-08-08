Эксперт по биоэтике: Дуров положил конец эпохе анонимности доноров

Такая ситуация может привести к нарушению конфиденциальности и психологического состояния ребенка, который хочет идентифицировать себя с родителями. По ее словам, не все доноры, как и не все дети, рожденные от донорского биоматериала, хотят знать друг о друге.

Ранее стало известно, что биоматериал Дурова в одной из московских клиник стоит 30 тысяч рублей, передает RT.

В конце июля Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, так как он 15 лет назад стал донором спермы. Бизнесмен также указал, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

