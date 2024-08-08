Эксперт по биоэтике: Дуров положил конец эпохе анонимности доноров

Основатель Telegram Павел Дуров положил конец эпохе анонимности доноров, так как он планирует опубликовать свой геном, чтобы его дети по всему миру могли узнать о своем происхождении. Об этом заявила директор института гуманитарных наук, заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена Гребенщикова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Гребенщикова отметила, что сегодня благодаря технологиям каждый человек может заказать генетический тест и найти своих родственников, если эти люди дали свое согласие на поиск. Однако это большая проблема для биоэтики с точки зрения конфиденциальности.

Психолог рассказала, почему Дуров решил стать донором

Такая ситуация может привести к нарушению конфиденциальности и психологического состояния ребенка, который хочет идентифицировать себя с родителями. По ее словам, не все доноры, как и не все дети, рожденные от донорского биоматериала, хотят знать друг о друге.

Ранее стало известно, что биоматериал Дурова в одной из московских клиник стоит 30 тысяч рублей, передает RT.

В конце июля Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, так как он 15 лет назад стал донором спермы. Бизнесмен также указал, что как минимум в одной клинике ЭКО его замороженная сперма доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Павла Дурова
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