Футболист «Баварии» Кейн впервые завоевал «Золотой мяч»

Церемония вручения прошла в Лондоне. В минувшем сезоне Кейн забил 61 мяч и сделал семь голевых передач в 51 матче за «Баварию». Вместе с клубом футболист стал победителем чемпионата ФРГ и обладателем кубка страны. Нападающий возглавил список самых результативных игроков национального первенства и выиграл «Золотую бутсу».

В составе сборной Англии спортсмен завоевал бронзовые медали чемпионата мира. На турнире он отметился шестью голами и одним результативным пасом по итогам семи матчей.

Ранее на «Золотой мяч» был номинирован Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

