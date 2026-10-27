Футболист «Баварии» Кейн впервые завоевал «Золотой мяч»
Нападающий сборной Англии и немецкой «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 по версии французского журнала France Football - «Золотой мяч».
Церемония вручения прошла в Лондоне. В минувшем сезоне Кейн забил 61 мяч и сделал семь голевых передач в 51 матче за «Баварию». Вместе с клубом футболист стал победителем чемпионата ФРГ и обладателем кубка страны. Нападающий возглавил список самых результативных игроков национального первенства и выиграл «Золотую бутсу».
В составе сборной Англии спортсмен завоевал бронзовые медали чемпионата мира. На турнире он отметился шестью голами и одним результативным пасом по итогам семи матчей.
Ранее на «Золотой мяч» был номинирован Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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