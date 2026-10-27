На выплату зарплат персоналу и депутатам Госдумы потратят более 11 млрд рублей
В 2027 году на деятельность Госдумы из федерального бюджета потратят 16,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Это почти на 1 млрд рублей меньше, чем в текущем году. 11,2 млрд рублей уйдет на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. При этом сами парламентарии нового IX созыва в 2025 году задекларировали 24,9 млрд руб. доходов.
Для расчетов были проанализированы декларации, опубликованные летом на сайтах ЦИК России. Помимо доходов в них указаны банковские остатки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги и другое имущество. 85,5% от всех задекларированных депутатами Госдумы доходов приходится на членов «Единой России». На их долю приходится 21,3 млрд рублей из 24,9 млрд рублей.
Далее идут «Новые люди» – 1,73 млрд рублей на 19 человек, а на третьем месте – КПРФ с 460 млн рублей на 37 человек. Доходы большинства парламентариев во всех фракциях укладываются в 1-10 млн рублей. Доход свыше 100 млн рублей зафиксирован только у «Единой России» (21 человек, 6,5%) и «Новых людей» (2 человека, 10,5%).
Ранее в Госдуме призвали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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