Пользователи Telegram поддерживают Дурова хештегом FREEDUROV

Telegram-каналы используют хештег FREEDUROV в поддержку арестованного во Франции создателя мессенджера Павла Дурова, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, создаются боты с аналогичным названием.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрестыФранцияПавел ДуровМессенджерыTelegram

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