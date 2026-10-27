Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot
Пентагон отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о задержках поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, сообщает РИА Новости.
В американском военном ведомстве указали, что позиция Вашингтона относительно вооружений, которые европейские страны передают Киеву, остается неизменной. Министерство отметило, что программа НАТО по поставкам американского вооружения функционирует в штатном режиме.
До этого Зеленский обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в задержке ракет для Patriot и NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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