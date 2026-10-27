В Совфеде уличили Европу в бытовой русофобии

По его словам, такое отношение к россиянам со стороны Европы граничит «с теориями превосходства какой-то расы - то, что принято называть нацизмом, а сейчас называется неонацизмом». Парламентарий считает, что идея об исключительности европейцев «сидит у них в мозгах».

Косачев указал, что в ООН, Генеральной Ассамблее ООН «отказываются присоединяться к нашим резолюциям, осуждающим проявление неонацизма». Зампред отметил, что это пришло из колониальных времен, когда европейцы «держали в зоопарках» население некоторых стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила литовского депутата за призывы убивать россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

