В Совфеде уличили Европу в бытовой русофобии
Неприятие политического курса, проводимого российским руководством, в большинстве стран Европы превратилось в бытовую русофобию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
По его словам, такое отношение к россиянам со стороны Европы граничит «с теориями превосходства какой-то расы - то, что принято называть нацизмом, а сейчас называется неонацизмом». Парламентарий считает, что идея об исключительности европейцев «сидит у них в мозгах».
Косачев указал, что в ООН, Генеральной Ассамблее ООН «отказываются присоединяться к нашим резолюциям, осуждающим проявление неонацизма». Зампред отметил, что это пришло из колониальных времен, когда европейцы «держали в зоопарках» население некоторых стран.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила литовского депутата за призывы убивать россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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